Reggio Calabria, Russo e Cantarella: “al servizio dei cittadini. Il Patronato Inas non si ferma”

3 Aprile 2020 16:12

“In un momento storico come questo, i cittadini sentono più che mai la necessità di vedersi garantiti i diritti previdenziali ed i servizi socioassistenziali essenziali ed il patronato non può e non vuole abbandonarli” afferma il responsabile della sede di Reggio Calabria, Salvatore Cantarella

“L’Inas e la Cisl di Reggio Calabria – scrivono Salvatore Cantarella e Rosi Perrone- comunicano che per ricevere un servizio di pubblica utilità ricompreso tra quelli forniti ed offerti dal patronato, sarà concessa la possibilità di richiederlo senza che sia necessario recarsi fisicamente negli uffici adibiti al ricevimento pubblico; solo ove la presenza fisica della persona risultasse indispensabile, l’ufficio di competenza provvederà a contattare l’interessato al fine di fissare, in breve tempo, un appuntamento in piena sicurezza e rispetto delle misure di prevenzione. Nell’ottica di ottemperare alle misure restrittive in vigore, il patronato raccomanda caldamente di rimanere all’interno delle proprie abitazioni ed attenersi alla seguente procedura: contattare il numero verde nazionale 800 24 93 07 o, in alternativa, il numero fisso assegnato agli uffici di Reggio Calabria 0965 24299 o, ancora, in aggiunta, inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo reggio@inas.it contenente tutte le specifiche del caso ed attendere riscontro da parte degli esperti per sapere in che modo ottenere quanto richiesto. Il patronato INAS-CISL garantisce massima serietà ed impegno nello smistamento, in tempi quanto più ottimizzati possibili, delle numerose domande di assistenza. La tutela delle persone non si arresta, conclude il responsabile dell’ Inas di Reggio Calabria, e Cisl e Inas sono sempre in prima linea affinché i bisogni sociali vengano sempre soddisfatti”.

