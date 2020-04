Pasqua: un pranzo stellato anche a casa, ecco il menù dello chef siciliano Biuso

10 Aprile 2020 19:21

Ecco il menu ideato per Pasqua dallo chef siciliano Giuseppe Biuso: ricottina croccante con verdurine primaverili come antipasto, l’anelletto gratinato al ragù di manzo e fonduta di ragusano come primo, il lombetto di agnello aromatizzato al rosmarino con fondo arrosto al Marsala e schiacciata di patate nuove alle olive nere

Natale con i tuoi, Pasqua…con chi puoi. Quest’anno la tradizionale festa religiosa, che ogni anno riunisce milioni di famiglie, non sarà chiaramente la stessa di sempre. A causa dell’emergenza di coronavirus – che ci costringerà a rimanere nelle nostre case ancora per qualche settimana – dovremo infatti preparare pranzi abbastanza “standard”, senza esagerazioni di ogni tipo e senza grandi tavolate. Ma con un vantaggio in più: quello di poter sperimentare, considerato che i ristoranti sono ancora chiusi. Anche lo chef palermitano Giuseppe Biuso trascorrerà la Pasqua in famiglia, lontano dalla cucina del ristorante stellato “Il Cappero”, all’interno del Therasia Resort & Spa di Vulcano, dove ricopre il ruolo di executive chef dei quattro ristoranti.

“Quest’anno, considerata la situazione di emergenza, il pranzo pasquale avrà un altro sapore e lo si vivrà in maniera nettamente differente – dice lo chef palermitano Giuseppe Biuso – Proprio per questo ho pensato di elaborare un menu semplice ma allo stesso tempo originale da cui prendere spunto per il pranzo o la cena, perfetto per tutti gli italiani che amano sperimentare tra i fornelli”.

Il menu ideato per Pasqua prevede una ricottina croccante con verdurine primaverili come antipasto, l’anelletto gratinato al ragù di manzo e fonduta di ragusano come primo, il lombetto di agnello aromatizzato al rosmarino con fondo arrosto al Marsala e schiacciata di patate nuove alle olive nere.

Per la preparazione della ricottina, lo chef consiglia di seguire questi passaggi: “Mettere la ricotta in un coppa pasta formando un dischetto su un vassoio con carta assorbente sopra e sotto, al fine di far perdere il liquido in eccesso e lasciare in frigo per un giorno. Una volta fatta asciugare la passiamo in maizena e la friggiamo. Successivamente laviamo e puliamo le verdurine di stagione, ovvero fave, piselli, asparagi e carciofi e li facciamo stufare a fuoco moderato”. Infine, per concludere in bellezza, lo chef propone la cassata infornata, tipico dolce siciliano a base di ricotta e cioccolato.