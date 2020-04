Pasqua a Reggio Calabria, la natura regala un sorriso: i delfini giocano tra le onde dello Stretto [VIDEO]

12 Aprile 2020 14:28

Reggio Calabria, nella zona di Gallico è stato avvistato un branco di delfini danzare tra le onde: la natura che dà conforto in un momento difficile

Non avremmo mai immaginato di trascorrere una Pasqua così. Lontano dai parenti, dagli amici, dalle persone più care, ma sicuramente, oggi più che mai, vicini col cuore. E, in questo momento particolare, il dono più grande arriva direttamente dalla natura: a Gallico nella mattinata di oggi, ad un passo da Reggio Calabria, di fronte all’incantevole scenario dello Stretto di Messina, è stato avvistato un gruppo di delfini danzare e giocare tra le azzurre onde del mare calabrese. Uno spettacolo per chi ha visto la scena in diretta, che può essere vissuto grazie al video registrato dalla nostra lettrice Francesca Esposito.