Ospedale di Soverato, Wanda Ferro: “garantire il funzionamento del reparto di Chirurgia”

14 Aprile 2020 09:18

Wanda Ferro: “intervenire al più presto per garantire la ripresa dell’attività chirurgica nell’ospedale di Soverato”

“Intervenire al più presto per garantire la ripresa dell’attività chirurgica nell’ospedale di Soverato”. E’ quanto chiede il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, commentando le notizie, pubblicate anche dalla stampa, di un sostanziale fermo del reparto di Chirurgia per carenza di personale medico. “Pur comprendendo il particolare momento di difficoltà legato all’emergenza coronavirus – dice Wanda Ferro – diventa urgente garantire la sostituzione del personale andato in pensione e di quello assente per gravi ragioni di salute, così da non privare l’ospedale soveratese di un importante reparto come quello della Chirurgia, in cui vengono trattate anche le urgenze. L’ospedale di Soverato è un presidio sanitario di vitale importanza per tutto il territorio del basso jonio catanzarese, e va salvaguardato anche per evitare ulteriori pressioni sui nosocomi già impegnati nel trattamento dei pazienti covid”.