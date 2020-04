Reggio Calabria: pienamente funzionante il servizio di elisoccorso all’Ospedale di Polistena, giovane paziente trasferito a Taormina [VIDEO]

11 Aprile 2020 14:46

Reggio Calabria: servizio di elisoccorso pienamente funzionante all’Ospedale di Polistena in questo Sabato Santo, un giovane paziente con una sindrome rara trasferito al nosocomio di Taormina

E’ pienamente funzionante, all’ospedale di Polistena, il servizio di elisoccorso, come si evince dai video a corredo dell’articolo. Anche in questo Sabato Santo, infatti, un giovane paziente con una sindrome cardiologica rara è stato trasferito al nosocomio di Taormina in quanto necessita del servizio di emodinamica non presente nella cardiologia dell’ospedale polistenese. A dire il vero, sin dal suo insediamento, il responsabile del reparto, il dott. Enzo Amodeo, ha fatto numerosi appelli affinchè venisse istituito questo servizio ma, al momento, non c’è nessuna novità in merito.