5 Aprile 2020 16:30

Reggio Calabria, Cisl Medici e Cisl Fp: “la cardiologia dell’ospedale di Polistena è un approdo sicuro per i pazienti cardiopatici grazie al lavoro del dott. Amodeo. Ci auguriamo che certe iniziative diventino “contagiose” e che si superino le logiche di conflitto e comportamenti strani che frenano gli sviluppi attesi da anni”

Di seguito il testo integrale della lettera di Vincenzo Sera, segretario generale Cisl Fp, Giuseppe Rubino, segretario generale aggiunto, Giovanni Calogero, segretario generale reggente Cisl Medici, Francesco Lo Schiavo, segretario aziendale alla commissione straordinaria, al direttore sanitario, al direttore amministrativo dell’Asp Reggio Calabria, al Direttore Sanitario P.O. Polistena, al direttore della Cardiologia Utic/Polistena:

“Oggetto: Percorsi ricoveri in UTIC in periodo emergenza COVID 19 Spoke Polistena.

La CISL FP e CISL Medici prendono atto della linea adottata presso l’Ospedale Spoke di Polistena riguardo al percorso in oggetto, tale iniziativa riduce i rischi ai potenziali Ricoverati, agli Operatori Sanitari e tutela la Struttura Ospedaliera dall’evenienza che al proprio interno si verifichino focolai di COVID 19. Le Scriventi Organizzazioni Sindacali avevano visto giusto sin dall’insediamento del Dr Vincenzo Amodeo presso la SOC di Cardiologia UTIC di Polistena ed in effetti, in pochissimo tempo la Unità Operativa è uscita da un periodo di stallo e si è trasformata in un modello da seguire, sia logisticamente che per lo spirito di gruppo in essa presente. La CISL FP e CISL Medici insistono sull’organizzazione aziendale che parta dal vertice dei Reparti per poi interfacciarsi in modo propositivo con la linea gerarchica del Presidio, proprio come nel caso in questione, a tal proposito un Plauso anche al Neo Direttore Sanitario, Dr Giuseppe Zuccarelli che tra le mille difficoltà affrontate al proprio insediamento, sta evidenziando gli aspetti positivi della collaborazione e del rilancio della Struttura.

Purtroppo non possiamo dire la stessa cosa degli analoghi Reparti presenti nell’ASP, che vivono difficoltà enormi, nonostante il grosso potenziale del Personale Medico ed Infermieristico. La CISL FP e CISL Medici si augurano che certe iniziative diventino “contagiose” e che si superino le logiche di conflitto e comportamenti strani che frenano gli sviluppi attesi da anni. La Direzione Strategica saprà sicuramente valutare e la Direzione del Presidio Ospedaliero di Locri troverà interessanti spunti per ottimizzare i percorsi di accesso ai ricoveri, tutelando al massimo i propri Sanitari e la propria Utenza di riferimento. Un grande ringraziamento ai Protagonisti di questo lieto sviluppo operativo, augurandosi che si trovi la forza e la volontà di applicare il modello vincente anche in altri Presidi, dove insieme a note eccellenze, coesistono realtà in cui lo stallo e la distrazione operativa hanno da anni preso il sopravvento”.

