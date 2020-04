Reggio Calabria, in fase di allestimento la sala d’attesa del reparto di cardiologia di Polistena. Il dott. Amodeo: “ringrazio la fondazione Maugeri per la donazione degli arredi” [FOTO e VIDEO]

8 Aprile 2020 10:41

Reggio Calabria, in fase di allestimento la sala d’attesa del reparto di cardiologia di Polistena. Il dott. Amodeo: “ringrazio la fondazione Maugeri per la donazione degli arredi. Sarà installata anche una televisione per intrattenere i pazienti in attesa di una visita o di un esame”

E’ in fase di allestimento la sala d’attesa del reparto di cardiologia dell’Ospedale di Polistena. Sui muri come si evince dalle foto e dal video a corredo dell’articolo, i vari momenti del reparto guidato dal dott. Enzo Amodeo sin dal suo insediamento come responsabile di cardiologia, passando per varie donazioni, gli interventi chirurgici “particolari” e tutte le positività di quello che è diventato un fiore all’occhiello dell’ospedale di Polistena. Il dott. Amodeo ai microfoni di StrettoWeb, intende ringraziare “la Fondazione Maugeri per la donazione degli arredi. Sarà installata anche una televisione per intrattenere i pazienti in attesa di una visita o di un esame”.

