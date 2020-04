Orlando e il ricordo dello spareggio a Pescara: “piansi tutta la notte dopo Reggina-Cremonese”

28 Aprile 2020 21:56

Reggina-Cremonese, lo spareggio giocato a Pescara non fu digerito da Massimo Orlando

“Mi viene difficile piangere, ma tu ci sei riuscito con questo video”. Così Massimo Orlando si riferisce alla clip dedicata dal giornalista Paolo Amodeo che ha mostrato le immagini dello spareggio per la Serie A tra Reggina e Cremonese del 1989. L’ex trequartista amaranto ha svelato ai microfoni della Tv ufficiale amaranto il suo ricordo della gara: “abbiamo pianto tutta la notta per quella sconfitta. Volevamo far felice la straordinaria cornice di pubblico giunta a Pescara. Erano in 30mila”. Nonostante la grande superiorità sugli spalti, la formazione calabrese perse lo scontro ai rigori. Fatale la lotteria dei penalty, in cui il giovane Orlando non fu chiamato in causa: “non giocai dall’inizio perché avevo 18 anni, il mister scelse i giocatori che giocavano in prima squadra da più di un anno. In corso di partita fui mandato in campo, al momento dei rigori ero tra i prescelti a tirare. Ma il tecnico Scala fu convinto da alcuni senatori a non inserirmi nella lista dei cinque”, una scelta che col senno di poi si è rivelata purtroppo per gli amaranto sbagliata.