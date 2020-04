Ordine dei Giornalisti, il presidente Verna: “da Feltri posso accettare scuse nette e dimissioni”

24 Aprile 2020 13:24

“La registrazione di quello che ha detto in trasmissione è chiara e viola le norme deontologiche”: le parole del presidente Verna su Feltri

Continua lo scontro a distanza tra l’Ordine dei Giornalisti e Vittorio Feltri. La questione è nata da alcune accuse rivolte dal direttore di Libero ai meridionali, dichiarazioni in un secondo momento ritrattate in parte, dato che il giornalista ha spiegato che la citata inferiorità non era riferita ai cervelli ma semplicemente a dei dati puramente economici: “in quella frase non mi riferivo alle loro qualità morali e intellettuali, bensì al fattore economico, nettamente svantaggioso rispetto al Settentrione. In sostanza le mie dichiarazioni si riferivano al portafoglio e non certo al cervello”. Il dietrofront di Feltri però non ha convinto il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, il napoletano Carlo Verna. Dopo aver annunciato l’avvio di un’azione legale, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ha spiega come l’unica cosa che può fare il direttore è scusarsi con i meridionali e cancellarsi dall’ordine.

“Da Feltri posso accettare scuse nette meglio se accompagnate da dimissioni all’Ordine, non ulteriori mistificazioni che vuole far passare per chiarimenti. La registrazione di quello che ha detto in trasmissione è chiara e viola le norme deontologiche e il principio costituzionale di non discriminazione”, ne prende così le distanza Carlo Verna. “Devo difendere la categoria cui appartengono tanti giornalisti in questi giorni al fronte, ovvero negli ospedali dove si combatte il Covid-19 e ho la responsabilità di unire. Non tanto difendendo il Sud ma spiegando che Feltri non è Milano, cui deve arrivare soltanto affetto da tutto il Paese”, conclude nell’intervista il presidente.