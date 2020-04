L’ordinanza di Jole Santelli raccoglie consensi, il Presidente Nazionale FAPI: “Governo segua l’esempio della Calabria”

30 Aprile 2020 13:31

Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese) sull’ordinanza di Jole Santelli

“La Regione Calabria ha imboccato la strada giusta. Governo e regioni seguano l’esempio della presidente, Jole Santelli, autorizzando l’apertura di bar, pasticcerie, agriturismi, ristoranti e pizzerie con servizio ai tavoli”. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. “Riteniamo che in tutta Italia – spiega Sciotto – non si possa attendere giugno, ma all’aperto e nel rispetto di una serie di misure ‘anti-contagio’, dalle distanze di sicurezza alla sanificazione, e’ possibile ripartire subito. Come riteniamo responsabile la decisione di far ripartire i mercati all’aperto e la vendita ambulante. Le piccole imprese e gli artigiani non possono piu’ attendere“, conclude.