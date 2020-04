“Open UniMe”, l’Università di Messina lancia la campagna virtuale di orientamento nelle scuole

21 Aprile 2020 11:24

Open UniMe è un’area dedicata nella site area COP, all’interno del sito istituzionale dell’Università di Messina. Dentro è possibile trovare una serie di contenuti specifici e servizi online. Sono disponibili una Sezione orientamento ed una Sezione placement che contengono link utili, materiale scaricabile, ed una parte on demand

L’Università di Messina oggi è ancora più vicina a tutti gli studenti nei momenti della loro scelta agli studi.

Nonostante i disagi provocati dall’emergenza sanitaria, i servizi di orientamento agli studi e al lavoro del COP Unime non si sono fermati e, al contrario, sono stati potenziati ulteriormente per affiancare, nel modo più efficace possibile, ogni giovane impegnato a riflettere sul proprio futuro. In quest’ottica, prende il via la campagna virtuale di orientamento nelle scuole “Open UniMe“.

Si tratta di un’area dedicata dov’è possibile esplorare la ricca e variegata offerta formativa dell’Ateneo e l’insieme dei servizi online che permettono ad ogni studente, in qualsiasi momento, di scegliere e personalizzare un percorso utile a identificare le proprie attitudini, a prenotare un colloquio con gli esperti, a sciogliere i propri dubbi e scegliere, consapevolmente, l’indirizzo di studio più affine.

“L’Università di Messina – ha detto il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea – anche in questo momento d’emergenza continua a dimostrare la sua attenzione al territorio, attraverso 12 dipartimenti che riescono a fare molte azioni importanti, anche nell’ambito della ricerca. L’Ateneo vanta un’offerta formativa sempre più competitiva, che si arricchisce, anno dopo anno, di nuovi Corsi di Laurea, si modifica e si migliora. L’Università è a fianco dei suoi studenti, con cui cerca di dialogare con un confronto continuo e leale; studiare a Messina è un motivo d’orgoglio, come testimoniano coloro che qui si sono formati e oggiricoprono un ruolo di responsabilità nel nostro Paese ed in diverse parti del mondo. Il nostro Ateneo continua ad investire molto nelle sue strutture ed in tecnologia, sperimentando nuove applicazioni per innalzare la qualità della vita universitaria dei nostri studenti e i servizi a loro erogati. Piuttosto che convincervi delle grandi eccellenze che ci sono nella nostra Università, domando a voi futuri studenti universitari: perché non iscriversi a Messina? In bocca al lupo, vi aspettiamo, con entusiasmo, nel nostro Ateneo, per investire tutti insieme nella nostra realtà”.

“Nel perseguimento dell’obiettivo di orientamento agli studi e al lavoro – ha aggiunto la prof.ssa Roberta Salomone, Presidente COP UniMe – il Centro Orientamento e Placement dell’Università di Messina entra in contatto con studenti delle scuole e universitari, con i loro docenti, con le famiglie, le aziende e tutte le organizzazioni che operano nel territorio. Tutte le attività del COP, quindi, ruotano intorno agli studenti e l’impegno del personale è quello di accompagnare questi giovani in quel meraviglioso, ma anche complesso percorso, che va dall’uscita del pianeta scuola all’ingresso in Ateneo e dalla fuoriuscita dal mondo universitario sino all’entrata in quello del lavoro. Quando è cominciata l’emergenza della pandemia da COVID-19, abbiamo subito cominciato a riflettere per riuscire a trovare un modo in cui poter continuare a fare dell’orientamento la nostra priorità. E la risposta è stata ‘Open UniMe’, che ci consente di continuare a erogare i nostri servizi in maniera virtuale: si tratta di un’area dedicata nella site area COP, all’interno del sito istituzionale dell’Università di Messina. Dentro è possibile trovarvi una serie di contenuti specifici e servizi online, tra i quali poter scegliere; in particolare, sono disponibili una Sezione orientamento ed una Sezione placement che contengono link utili, materiale scaricabile, ed una parte on demand in cui sarà possibile contattarci per verificare i laboratori o gli eventi che si possono realizzare in base alla richiesta. Invito dunque i futuri studenti, gli studenti universitari e chiunque fosse interessato a esplorare ‘Open UniMe’ per restare sempre in contatto”