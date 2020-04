1 Aprile 2020 23:50

Omicidio a Paravati, frazione di Mileto: un 27enne è stato ucciso a colpi di pistola. I carabinieri indagano sull’efferato delitto

Un efferato omicidio è avvenuto questa sera a Paravati, frazione di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Un 27enne, per cause ancora in corso di accertamento, è stato ucciso a colpi di pistola. Il giovane, trasportato immediatamente in ospedale da un’ambulanza, sarebbe arrivato già cadavere al nosocomio di Vibo. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

