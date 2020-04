7 Aprile 2020 23:00

Danno erariale: la Corte dei Conti condanna il sindaco di Cosenza. Mario Occhiuto dovrà pagare 262 mila euro

Condanna per Mario Occhiuto ed altri ex ed attuali amministratori di Cosenza per danno erariale. E’ quanto ha deciso oggi la Corte dei Conti. Nel dettaglio, il primo cittadino è stato condannato a pagare la somma di 262 mila euro. Tra i condannati anche Rosaria Succurro, Carmine Vizza, Francesco De Cicco, Luciano Vigna (capo di gabinetto del presidente Santelli), Nicola Mayerà ed tre dirigenti comunali Giampiero Gargano, Lucio Sconz e Ugo Dattis.

