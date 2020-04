“Non si passa più su Messina, stop al babbiu istituzionale”, la protesta del sindaco De Luca al porto [FOTO]

4 Aprile 2020 21:00

Il sindaco di Messina protesta alla rada San Francesco

È iniziata la protesta del sindaco di Messina alla rada San Francesco. De Luca ha dato via al presidio già nel tardo pomeriggio di oggi, assistendo allo sbarco della nave traghetto delle 18:40 . “La nave traghetto stava scoppiando, ho girato un video”– ha commentato il primo cittadino, documentando con varie foto su fb lo sbarco di diverse auto al porto. Dalla nave traghetto delle 18:10 sono sbarcate 84 auto, di cui un caravan proveniente dal Belgio denunciato, con 113 passeggeri a bordo e 46 pedoni in gran parte pendolari. Stasera alla rada San Francesco insieme al sindaco c’è un massiccio dispiegamento di giornalisti e forze dell’ordine. Il sindaco presidierà il porto in attesa dell’arrivo della prossima nave traghetto e intanto, con un video in diretta fb, sta ribadendo le ragioni del sit in. Quella di stasera è la seconda eclatante protesta del sindaco. De Luca già lo scorso 23 marzo aveva documentato “lo sbarco indiscriminato” nello Stretto di Messina. L’Amministrazione comunale, d’intesa con i vari enti territoriali competenti, nei giorni scorsi aveva avanzato al Ministero la proposta di una piattaforma digitale per regolamentare l’attraversamento dello Stretto. De Luca è stato denunciato dal Ministro dell’Interno Lamorgese per vilipendio alle Istituzioni e ieri la Procura di Messina ha avanzato al Ministro la richiesta di autorizzazione a procedere.

Inizia lo sbarco

“Non ho paura dell’arresto. Sono venuto qui stasera per confermarvi quello che già vi avevo detto. Bisogna spiegare ai siciliani quello che succede. Siamo qui per avere conferma che qui non passa nessuno. Voglio sapere dove sono destinati questi passeggeri, così anche i sindaci siciliani saranno in diretta dove sono destinati. Non so dopo questa diretta quante altre denunce mi arriveranno”– ha detto De Luca assistendo allo sbarco delle 22. In totale sul traghetto di stasera ci sono circa una ventina auto (con 37 passeggeri a bordo) e una cinquantina di passeggeri a piedi, pronti allo sbarco. Il sindaco intanto sta rivolgendo un messaggio a tutti i sindaci della Sicilia: “Mettiamo a disposizione gratuitamente la nostra banca dati, per controllare il flusso in entrata e uscita dalla Regione. Così anche voi potete introdurre nel vostro territorio un controllo militare sulle persone che entrano ed escono. La nostra è una battaglia per l’interesse reale del territorio”. Il sindaco anche stasera ha puntato il dito contro il presidente della Regione Siciliana Musumeci con parole durissime. “Le sue disposizioni sono carta igienica e il Presidente se ne fraga”.

