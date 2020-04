Nessuno tocchi Vittorio Feltri!

23 Aprile 2020 16:20

Di Kirieleyson- Può piacere o meno, può suscitare stizza e arrabbiatura, ma nessuno può negare il diritto a Vittorio Feltri di dire ciò che pensa o meglio, ciò che vuole. Siamo in democrazia e in democrazia ai primi posti ci sono le libertà di pensiero, di opinione di parola ed anche di stampa. Anche quando riguarda quelli le cui idee non sono da noi condivise. Nessuno può richiedere reprimenda o sanzioni contro Vittorio Feltri o contro la trasmissione del suo amico Giordano. Tutto ciò che essi fanno e dicono, lo fanno e lo dicono, primo perché probabilmente ci credono essi stessi, poi, senza il minimo dubbio, per compiacer il loro pubblico. Non vi è nulla di strano. La cosa veramente strana, anzi assurda, è rappresentata invece da fatto che tanti meridionali li ascoltano e comprano i loro giornali. Ma, d’altra parte, se questi stessi meridionali votano chi, fino a qualche anno fa, avvolto nelle sue felpe con lo slogan di turno, sputava fango su tutto il Sud, non ci possiamo certo fare ”gabbo”!