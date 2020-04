La cantautrice calabrese SofSof finalista a Musicultura 2020

17 Aprile 2020 18:36

La cantautrice SofSof approda a Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore italiana che da tanti anni ormai contribuisce alla nascita di cantautori della musica popolare e d’autore con canzoni di qualità. Sono stati ufficializzati i nomi dei 16 artisti finalisti della XXXI edizione del concorso e tra questi c’è anche lei, Valentina Sofio, in arte SofSof, una cantautrice di Bagnara Calabra (RC), figlia di musicisti, polistrumentista, che dall’età di 8 anni sente l’esigenza di scrivere e cantare le sue emozioni per poterle poi raccontare con il suo sound, la sua sensibilità, affrontando tematiche forti, con un modo di cantare tutto suo,in cui ogni parola è in primo piano con la giusta cadenza ed il suono più accattivante. Nel 2019 inizia la collaborazione con l’arrangiatore Emiliano Pat Legato, con il quale Valentina sta lavorando al suo nuovo progetto musicale e con cui ha realizzato il brano in gara a Musicultura 2020 “La vita sognata”, che può già essere ascoltato sui digitalstore, prodotto da Pasquale Lacquaniti di Edizioni Musicali Miseria e Nobiltà e con la realizzazione dei concerti live a cura di Francesco Monteleone della Momenti Sonori di Milano. Musicultura 2020 porterà alla designazione di otto vincitori, di cui due saranno scelti dal pubblico di Facebook, e sei dal prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura composto da artisti di fama indiscussa come Brunori Sas, Vasco Rossi, Sandro Veronesi, Claudio Baglioni , Francesca Archibugi, Giorgia, Enzo Avitabile, Enrico Ruggeri, Luca Carboni, Guido Catalano, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Frankie hi-nrg mc, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Ron, Andrea Purgatori , Alessandro Carrera , Ennio Cavalli, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Willie Peyote. SofSof dopo varie esperienze in qualità di musicista ha sentito il bisogno di diffondere da solista le sue canzoni che scrive cogliendo situazioni di vita quotidiana, ascolta Lucio Dalla, Ivano Fossati,Diodato e Morricone,ama le voci di Mia Martini e Loredana Bertè (sue concittadine) buona fortuna SofSof… . Domani Sabato 18 Aprile fra le 21,30 e le 22,30 nel corso della trasmissione Radio 1 Musica “L’Italia in diretta” di Radio 1 Rai in SofSof sarà intervistata dal Conduttore Duccio Pasqua.