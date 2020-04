11 Aprile 2020 12:28

Coronavirus, superati i 100 mila morti nel Mondo: negli Usa più di 500 mila casi e 18.700 morti

Coronavirus– Sono 102.525 i decessi nel mondo legati al virus, secondo i dati aggiornati dell’università americana John Hopkins. Negli Stati Uniti 2.108 persone sono morte nelle ultime 24 ore. “Gli Stati Uniti potrebbero presto superare l’Italia come paese con il maggior numero di morti per coronavirus in tutto il mondo.Ma gli esperti della task force della Casa Bianca Covid-19 affermano che l’epidemia sta iniziando a stabilizzarsi negli Stati Uniti“, spiega il sito web Bbc.