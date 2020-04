19 Aprile 2020 09:30

Tragedia nella notte a Monreale: un bimbo di 3 anni è morto nella sua stanza, soffocato dal cordino di una tenda

Tragedia nella notte in Sicilia dove un bambino di soli 3 anni è morto nella sua stanzetta a Monreale soffocato dal cordino di una tenda. Il bimbo si sarebbe svegliato ed alzato dal letto nel cuore della notte e, mentre giocava, sarebbe rimasto incastrato con un cordino di una tenda. I genitori, dopo qualche minuto, lo avrebbero trovato privo di sensi per terra ed allertato l’ambulanza. I medici, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.