Monopoli, Salvemini: “gol alla Reggina? Emozione unica segnare al Granillo”

24 Aprile 2020 15:07

A campionato fermo, l’attaccante Salvemini ricorda la vittoria del Monopoli in casa della Reggina

Vittoria storica quella ottenuta dal Monopoli sul campo della Reggina. Sui canali social del club pugliese, l’attaccante Francesco Salvemini ha menzionato quella partita tra i ricordi più belli della sua esperienza in biancoverde. In quel 0-2 dello scorso marzo, una rete porta proprio la sua firma: “la gara più importante della stagione è stata sicuramente quella vinta contro la Reggina, personalmente è stata l’unica gioia della stagione. Segnare al Granillo, nello stadio della prima in classifica credo sia una cosa unica, personalmente è stato un motivo d’orgoglio. Peccato per il virus, arrivato proprio subito dopo”.