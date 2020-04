Reggio Calabria: Tilde Minasi capogruppo della Lega in consiglio regionale, la soddisfazione di Nino Spirlì

4 Aprile 2020 10:30

“Soddisfatto e felice per la nomina di Tilde Minasi a capogruppo della Lega in Consiglio Regionale. Tilde è stata una delle prime donne ad aderire al progetto della Lega in Calabria”, è quanto scrive in una nota il vicepresidente della Regione Calabria, Nino Spirlì. “Le sue capacità –prosegue– e la sua esperienza daranno un contributo prezioso a tutto il gruppo di lavoro. È forte e tenace. Lo aveva già dimostrato alle politiche del 2018 candidandosi, con grande entusiasmo, al Senato. Sono sicuro che il suo impegno, insieme a quello degli altri consiglieri regionali della Lega, darà un ulteriore supporto per il cambiamento della nostra regione. Siamo già tutti a lavoro per rispondere alle esigenze del territorio. È l’ora della svolta. Tutti lavoreremo fianco a fianco, con un solo obiettivo: la rinascita della Calabria. Insieme ce la faremo. Per i calabresi. Buon Lavoro a Noi, a Tutti Noi”, conclude.

