Milazzo, coronavirus: l’Amministrazione comunale istituisce due cabine di regia

4 Aprile 2020 15:44

L’Amministrazione comunale di Milazzo istituisce due cabine di regia: una per fronteggiare l’emergenza coronaviurs, l’altra per il riavvio delle attività produttive

L’Amministrazione comunale di Milazzo, accogliendo anche l’indirizzo del consiglio comunale, ha deciso di istituire due cabine di regia per l’emergenza e per la fase di riavvio delle varie attività produttive.

I due tavoli – così come concordato questa mattina nel corso di un incontro tra gli assessori Di Bella e Schiavon, il presidente del consiglio comunale Nastasi ed i consiglieri Piraino e Sindoni, saranno operativi da subito e si riuniranno con cadenza settimanale.

La prima cabina sarà composta dal sindaco (o suo delegato), dall’assessore ai servizi sociali, dal vicario foraneo o suo delegato e da rappresentanti del Consiglio comunale (tre consiglieri), della Croce Rossa, della Protezione Civile, del Centro di solidarietà, della polizia municipale.

Ciascun ente comunicherà i nominativi al Comune.

Il sindaco Formica ha già fissato la prima riunione per venerdì prossimo alle 16 nell’aula consiliare.

Del secondo tavolo, presieduto sempre dal sindaco, faranno parte l’assessore allo sviluppo economico, rappresentanti del consiglio comunale, di commercianti, artigiani, industrie, strutture ricettive (alberghi e B&B), pescatori, liberi professionisti e Area marina protetta.

La prima riunione è stata fissata per sabato prossimo alle 16.

Valuta questo articolo