Sicilia, migranti in quarantena sul traghetto della Tirrenia: camera di biocontenimento installata sulla nave

Migranti in Sicilia, Musumeci: “felice che Roma abbia accolto mia proposta per la quarantena”

Saranno sottoposti tampone e resteranno in quarantena i 149 migranti giunti in Sicilia a bordo della nave Alan Kurdi. I migranti sono stati trasferiti a bordo del traghetto della Tirrenia. Oggi in una riunione in videoconferenza del Centro coordinamento soccorsi, presieduta dal prefetto di Palermo Antonella De Miro si è fatto il punto della situazione in merito alle nave Rubattino della compagnia Tirrenia, riconvertita in struttura sanitaria i migranti. L’autorita’ sanitaria locale ha già allertato le strutture ospedaliere in vista di possibili interventi di ricovero e sonos stati individuati i laboratori per l’analisi dei tamponi che saranno effettuati tempestivamente ai migranti e al personale di bordo. La Croce Rossa ha messo a disposizione una camera di biocontenimento, ricevuta in dotazione dal Ministero della Salute, da installare sulla Rubattino per l’immediato isolamento dei casi sospetti Covid.