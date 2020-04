Previsioni Meteo, la tendenza per Vigilia e giorno di Pasqua [DETTAGLI]

3 Aprile 2020 18:48

Previsioni Meteo, la tendenza per Vigilia e giorno di Pasqua: qualche nuvola in un contesto di bel tempo

Previsioni Meteo – Si avvicina la Santa Pasqua seppure sarà vissuta, a causa delle restrizioni anti-Coronavirus, in maniera diversa rispetto agli altri anni, quindi zero viaggi, uscite o rappresentazioni religiose. Da un punto di vista meteorologico la Vigilia ed il giorno di Pasqua saranno caratterizzati da qualche annuvolamento in un contesto di bel tempo. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, fa il punto della situazione: “la giornata di sabato di Vigilia, sarà caratterizzata da tempo bello e soleggiato su gran parte del paese. Per il giorno di Pasqua, invece, domenica 12 aprile, si intravede qualche cambiamento con nuvolosità più significative su tutte le regioni settentrionali, anche sul Nord Appennino, Toscana, Umbria, Centro Nord Marche e relativamente sulla Sardegna. Nubi via via più compatte o comunque prevalenti sulle schiarite tra Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, ma senza piogge associate; nuvolosità irregolare in estensione, soprattutto nella seconda parte della giornata, anche verso il Sud, ma qui ancora con ampie schiarite”.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per le festività pasquali, apportando quotidiani aggiornamenti.

Valuta questo articolo