Allerta Meteo, altre 24 ore di maltempo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

23 Aprile 2020 16:04

Allerta Meteo: tra Calabria e Sicilia, tra oggi e domani potranno ancora essere presenti addensamenti di un certo significato associati a piogge e rovesci sparsi

Allerta Meteo – Ultime 24 ore di instabilità per oggi e anche per parte di domani in Calabria e Sicilia. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, spiega: “tra Sud Puglia, Calabria e Centro Est Sicilia, tra oggi e domani potranno ancora essere presenti addensamenti di un certo significato associati a piogge e rovesci sparsi, localmente ancora moderati o comunque di una certa intensità. Per la giornata di domani, i fenomeni dovrebbero cessare sul Sud della Puglia, quindi con miglioramento anche qui, invece potrebbero insistere in forma di rovesci sulla Calabria e sulla Sicilia Orientale. I venti sono previsti deboli o moderati settentrionali o orientali, con locali rinforzi sui bacini meridionali e sul Canale e Mare di Sicilia. Le temperature sono attese in generale e lieve ulteriore calo nella giornata odierna, in lieve ripresa da domani”.