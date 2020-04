8 Aprile 2020 19:05

L’Università degli Studi di Messina dona trenta litri di gel igienizzante all’Arisme, da consegnare alle famiglie che vivono nelle aree degradate della Città

L’Agenzia per il Risanamento di Messina ha ricevuto in donazione dall’Università degli Studi di Messina trenta litri di gel igienizzante per le famiglie che vivono nelle aree degradate della Città. Il Presidente di A.RIS.ME’ Marcello Scurria ringrazia “il Magnifico Rettore Salvatore Cuzzocrea, il prof. Giacomo Dugo e il direttore generale Francesco Bonanno per la gentile donazione che conferma e rafforza i rapporti tra i due Enti”.