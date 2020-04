Messina: un aiuto concreto ad artigiani e piccole imprese per far fronte allo stop per Coronavirus, nasce un e-commerce gratuito contro la crisi per le attività made in Sicily

2 Aprile 2020 18:33

L’idea di Flaviana Lenzo di Brolo (Me) con il supporto operativo di Salvino Fidacaro di Sant’Agata di Militello (ME): una piattaforma online e una pagina Instagram “Sicilian Stories” per promuovere il meglio della nostra Isola

Nasce in Sicilia un e-commerce gratuito per le attività che promuovono il made in Sicily e stanno soffrendo la crisi a causa dello stop determinato dall’emergenza sanitaria. Il commercio ai tempi del coronavirus diventa tecnologico e ha fornito lo spunto per creare il progetto “Smart Wai”: un “modo veloce” per raggiungere gli utenti, possibili clienti, attraverso la piattaforma on line dedicata e la pagina Instagram Sicilian Stories, che già conta oltre 15mila follower. La novità prevede un sistema completo di vetrina e promozione anche sui motori di ricerca, messo a disposizione di tutte le piccole realtà commerciali e artigianali siciliane. Una vera e propria iniziativa anticrisi, con l’obiettivo di prestare un supporto reale, con uno strumento a vocazione internazionale, ai produttori siciliani per sopravvivere ed evitare la chiusura di attività, cosi come di aziende che fanno della sicilianità il loro core business.

L’idea è di Flaviana Lenzo, originaria di Brolo (ME), manager di Plastitalia, leader nella produzione di raccordi in polietilene per acqua e gas, Ceo smart management Agenzia Digitale e di Intelligenza Artificiale e founder di Sicilian Stories (@sicilian_story) con il supporto, nello sviluppo, di Salvino Fidacaro, di Sant’Agata di Militello (ME), creatore di Gowai Edit, impresa specializzata in soluzioni per il digital marketing. Sicilian Stories è la base di lancio: una pagina social senza scopo di lucro che ha riscosso notevole successo su Instagram, grazie alla promozione della Sicilia e di quelle iniziative in grado di valorizzare l’arte, la storia, la tradizione, la bellezza, l’agroalimentare, l’enogastronomia e tutti i prodotti siciliani nel mondo. Il progetto “Smart Wai” consente nuove possibilità di posizionamento sul mercato e moderne strategie di vendita in grado di guardare al futuro e, quindi, utili anche dopo che la fase buia sarà superata. “Smart Wai nasce dalla voglia di offrire un’opportunità concreta, quindi una piattaforma virtuale, ottimizzando le risorse che il web offre – spiega Lenzo – Il momento drammatico che stiamo vivendo non deve bloccarci; ci dà tempo per riflettere e ripartire trasformando i momenti negativi in occasioni, in questo caso, attraverso la tecnologia che rappresenta un’innovativa ‘rivoluzione industriale’, volta al cambiamento di modelli e reti commerciali a livello internazionale. L’e-commerce offre scenari operativi globali e cancella i confini fisici e i limiti della localizzazione della sede”. I promotori, spinti dalla voglia di combattere il difficile periodo, non si sono arresi davanti alle difficoltà oggettive del distanziamento sociale e del #iorestoacasa, al contrario hanno saputo trasformare una sfida accendendo i riflettori sulle straordinarie potenzialità di uno strumento come l’e-commerce: “Siamo orgogliosi del nostro made in Italy – sottolinea Fidacaro – il made in Sicily è ricco di qualità, eccellenze e peculiarità uniche, che rientrano a pieno titolo dentro il grande ‘brand Italia’. Solo offrendo spazi all’avanguardia, costruendo rete e sinergie tutti insieme – concludono i due giovani siciliani – possiamo tornare a essere protagonisti e dare nuovo respiro all’economia della nostra amata Isola. Il progetto è già in rete, adesso attendiamo fiduciosi coloro che vorranno aderire gratuitamente”. Per info e modalità di associazione scrivere a: sicilianstory@gmail.com.

Valuta questo articolo