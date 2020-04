Messina, boom di richieste per il rimborso delle bollette: ecco come fare domanda

30 Aprile 2020 20:41

Messina, via alle domande per ottenere il rimborso delle bollette

Questo pomeriggio è entrata in funzione la piattaforma per ottenere il rimborso delle bollette di acqua, luce e gas e in soli 30 minuti sono state presentate oltre 200 domande. Per il momento possono presentare istanza solo coloro che sono intestatari delle utenze, ma dalla prossima settimana verrà pubblicato un apposito bando rivolto anche ai soggetti non intestatari delle utenze. Si tratta di un rimborso, ciò significa l’istanza va presentata allagando la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle bollette. La domanda può essere presentata da chi non possiede alcun reddito, da cui percepisce sussidi statali e da chi percepisce reddito da lavoro. Come per la Messina Family Card, l’indennità di accompagno e l’indennità di frequenza non vanno dichiarati, perché non fanno reddito. Per presentare domanda basta collegarsi su messinafamilycard@comune.messina.it o recarsi ai quartieri. La piattaforma familycard.comune.messina.it sarà attiva fino al prossimo 7 maggio. L’erogazione del rimborso avviene mediante bonifico su codice iban o, per chi non possiede un conto, mediante assegno circolare. Nella bolletta della luce l’importo del canone Rai non viene rimborsato. Verrà redatta una graduatoria, i rimborsi partiranno dal 7 maggio e verrà data priorità a coloro che non ricevono alcun sussidio pubblico. Il rimborso delle bollette è una misura rivolta alle famiglie, non alle imprese. Saranno rimborsate le bollette di acqua, luce e gas dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.