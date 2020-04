Messina: prorogata al 31 agosto la validità delle carte d’identità

20 Aprile 2020 14:46

Messina, prorogata la validità delle carte d’identità: la validità ai fini dell’espatrio rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento

A Messina validità delle carte d’identità, cartacee o elettroniche, scadute o in scadenza dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso è prorogata al 31 agosto prossimo esclusivamente per il territorio nazionale. La validità ai fini dell’espatrio rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Per casi urgenti è attivo uno sportello a Palazzo Zanca, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure è possibile contattare il numero telefonico 090-7722204.