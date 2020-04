Messina, Picciolo: “E se pensassimo ad un’alternativa al prestito garantito di 25 mila euro?”

29 Aprile 2020 11:00

Messina, ecco l’idea del leader di Sicilia Futura Beppe Picciolo: “Subito un bonus di 5-10 mila euro a fondo perduto per le imprese”

Un bonus di 5-10 mila euro a fondo perduto per le imprese e i professionisti che si trovano in difficoltà, per ripartire senza passare dalla Forche Caudine delle banche. È la proposta del leader di Sicilia Futura Beppe Picciolo in alternativa al prestito garantito di 25 mila euro per le imprese. “La erogazione dei 25.000€ ( o frazioni..!)– osserva Picciolo- è difficile soprattutto per le piccole imprese e professionisti già in difficoltà ed in “rosso”! Pensare che questi soggetti possano tra due anni aver la liquidità per pagare le rate del prestito (posto che mai lo possano ricevere!) è una barzelletta! Quindi nuove rogne e tutto sarà a carico dello Stato che lo garantisce. Milioni e milioni di euro da sborsare in più! Allora non sarebbe meglio dare a tutti i soggetti che si trovino in evidente difficoltà, certificata!!, da subito un bonus di 5/10 mila euro a fondo perduto, sperando almeno di poterlo recuperare in futuro con la ripartenza dei fatturati degli Artigiani, delle Micro Imprese e dei Liberi Professionisti? Certamente questo è proponibile solo per quelli documentalmente in difficoltà prima del Covid ( l’80% purtroppo!). Però- continua Picciolo- una piccola iniezione di liquidità potrebbe consentire una ripartenza senza passare dalle forche Caudine delle Banche, ormai vere padrone del sistema economico mondiale. A conti fatti lo Stato risparmierebbe un sacco di soldi perché solo pochi di quelli in difficoltà potrebbero mai restituire il prestito. Io ci provo! Vi aggiorno!”.