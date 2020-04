Messina, messa in sicurezza del viadotto Bordonaro: ecco come cambia la viabilità

22 Aprile 2020 12:20

Messina, lavori di messa in sicurezza del viadotto Bordonaro: da lunedì 27 al 15 maggio limitazioni viarie

Al fine di consentire al Consorzio per le Autostrade Siciliane interventi di messa in sicurezza del viadotto Bordonaro, nell’ambito dei “Lavori di messa in sicurezza dei viadotti Bordonaro e Camaro dell’Autostrada A20 Messina-Palermo”, sono stati adottati provvedimenti viari. Pertanto da lunedì 27 al 15 maggio, nelle vie Comunale Santo, Primo Molino e nel viale A. Bertuccio, carreggiata nord senso di marcia mare-monte, e carreggiata sud, nel senso di marcia monte-mare, per tutto il tratto sottostante ai viadotti autostradali Bordonaro, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati e di transito veicolare per semicarreggiata, consentendolo, in sicurezza, a senso unico alternato, regolamentato con la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri, nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà impegnata dall’esecuzione dei lavori; sarà istituito infine il limite massimo di velocità 20 km/h e deviato il transito pedonale su un lato della carreggiata stradale realizzando un percorso pedonale protetto.