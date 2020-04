Messina, i ringraziamenti di Biancuzzo ai militari dell’Arma dei Carabinieri: “al fianco della popolazione in questo momento di sconforto”

6 Aprile 2020 14:29

Messina, la lettera di ringraziamento del consigliere della VI Circoscrizione: “Grazie per l’impegno e la vicinanza”

Riportiamo di seguito la lettera di ringraziamento del consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo ai militari dell’Arma, con particolare riguardo ai Carabinieri in servizio presso la stazione di Castanea e al comandante Massimo Morgillo:

“Il sottoscritto Mario Biancuzzo, nella qualità di consigliere, coglie l’occasione per rinnovare la stima, la fiducia e la gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine e nel particolare del personale, del presidio territoriale dell’Arma dei Carabinieri in località Castanea Comune di Messina, guidato magistralmente dal comandante Massimo Morgillo al quale rivolgo i miei sinceri sentimenti di ringraziamento per la disponibilità, la professionalità e l’impegno profuso nei confronti dei cittadini. In un momento di emergenza e di sconforto della popolazione si è avuto modo di apprezzare le attività e la vicinanza che gli uomini guidati dal comandante Massimo Morgillo hanno svolto e continuano a svolgere con alto spirito di abnegazione e sensibilità nel rispondere ad ogni esigenza e necessità dei concittadini. A costoro va tutto il mio personale plauso e riconoscenza e colgo l’occasione per esprimere loro e alle loro famiglie i miei migliori auguri per la Santa Pasqua”.

