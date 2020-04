Fase 2, il sindaco di Messina De Luca: “Il contagio è al Nord, grave errore applicare le stesse misure per tutte le Regioni. Conte stai sbagliando”

27 Aprile 2020 12:07

Il sindaco di Messina: “Sto preparando io un DPCM da sottoporre all’attenzione del Presidente del Consiglio”

“Io non ce l’ho con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma ce l’ho con questa costante improvvisazione del Governo. Io avrei dato una data certa, parlando chiaramente agli italiani e prendendomi la responsabilità.– lo ha detto il sindaco di Messina De Luca commentando la misure stabilite dal Governo per la Fase 2. “Perché bisogna applicare le stesse misure in tutta Italia, se circa il 70% dei contagi è concentrato solo al nord? – si domanda giustamente il sindaco. “Io questo non lo capisco– prosegue De Luca– non è logico continuare a tenere sotto libertà vigilata, con le stesse modalità, tutto il territorio italiano. Anche qui registro un grave errore del Governo: non avere avuto il coraggio di differenziare le misure tra Regioni, tenuto conto che c’è comunque il divieto di continuare a spostarsi da una regione all’altra. Bisognava differenziare le situazioni in base al contagio“. Stasera il sindaco presenterà alcune proposte che intende avanzare al Governo. Secondo De Luca inoltre è “Giusto aprire le chiese, con la possibilità di celebrare messa secondo in sicurezza e preventiva prenotazione”. Il sindaco propone anche di riaprire i cimiteri, ristoranti e parrucchieri: “Si usa il metro dei nostri fratelli del nord per tutto il resto d’Italia, Conte stai continuando a sbagliare.”