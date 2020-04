Messina Family Card: riapre la piattaforma online, da domani via libera alla presentazione delle domande

20 Aprile 2020 13:33

Dalle ore 8 di domani riapre la piattaforma telematica per l’inserimento di nuove richieste per la Messina Family Card

Dalle ore 8 di domani, martedì 21 e sino alle ore 20 di mercoledì 22, è stata aperta la piattaforma telematica per l’inserimento di nuove richieste per l’ottenimento della Messina Family card, emergenza COVD 19. Chi ha difficoltà per impedimento fisico a recarsi presso gli esercizi convenzionati all’accettazione dei buoni spesa, può contattare la Società Messina Social City, previo appuntamento ai numeri 320-0459542, 338-1039638, 324-9076991. Messina Social City provvederà a mettere a disposizione proprio personale per concordare l’acquisto della spesa a domicilio.