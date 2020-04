Messina Family Card: ultimi giorni per presentare domanda. De Luca: “Chi dichiara il falso sarà denunciato”

15 Aprile 2020 20:32

Le domande per il buono spesa Messina Family Card sono finora 8681, di cui 6481 sono state già esitate e riguardano i nuclei familiari senza reddito

“In oltre 35 giorni, la gente che ha chiuso le attività come doveva campare? È ovvio che la gente più giorni passano, più si infuria. Meno male che noi abbiamo preparato l’assetto di guerra“- lo ha detto il sindaco stasera riferendosi ai sussidi erogati dal Comune per fronteggiare la crisi economica scatenata dalla pandemia coronavirus. A Messina le domande per il buono spesa Messina Family Card sono finora 8681, di cui 6481 sono state già esitate e riguardano i nuclei familiari senza reddito.

Messina Family Card: sabato stop alle domande

Il 30 aprile scade il bando per l’accreditamento per le attività commerciali che si vogliono convenzionare con il Comune per il Bonus Spesa Messina Family Card. Tra tutte le domande ricevute, la card è stata bloccata a 202 cittadini che hanno dichiarato di non avere reddito e di non ricevere alcun sostegno pubblico: le dichiarazioni sono risultate false. Queste famiglie, oltre alla denuncia, adesso rischiano la decadenza anche dagli altri sussidi per l’affitto e le bollette previsti dal Comune. 1096 famiglie hanno annullato la domanda per il buono spesa.

Sarà possibile inviare richieste per il buono spesa Messina Family Card entro sabato prossimo alle ore 20, dopo di che si esiteranno tutte le domande e si procederà ai controlli. La settimana prossima invece verranno pubblicati i bandi per i sussidi per le bollette e gli affitti.

Musumeci, quando ci mandi gli altri soldi?

“A proposito, Musumeci, quando ci mandi gli altri soldi?“- ha detto De Luca riferendosi ai 100 milioni di euro promessi dal Governatore. Questi fondi probabilmente arriveranno verso inizio marzo e finora Messina ha ricevuto il 30% delle somme dovute. Il sindaco stasera ha poi tirato in ballo ancora la banca dati dello Stretto: “Continuano ad arrivare foto sui traghetti sullo Stretto in cui si viaggia come bestie. Mi avete messo in croce per gli assembramenti delle uova di Pasqua, mi avete bocciato la banca dati”.