Messina, emergenza baraccopoli e coronavirus: donazioni tramite bonifico, l’iniziativa di Arisme

30 Aprile 2020 14:44

L’Agenzia per il Risanamento di Messina avvia una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine, gel e tablet per le famiglie che vivono nelle baraccopoli

E’ possibile effettuare donazioni tramite bonifico bancario intestato ad Arisme Messina con la causale “Emergenza Covid 19” per l’iniziativa #IoRestoinBaracca. Il codice Iban è IT52T0342616500CC0010003296. Attraverso la raccolta fondi il CdA dell’Agenzia per il Risanamento prevede di acquistare kit comprensivi di mascherine e gel igienizzante, tablet per i giovani in età scolastica che svolgono la didattica a distanza (DAD) e quanto necessario per igienizzare le baracche. “Sono già iniziate ad arrivare le prime donazioni sul conto corrente – dichiara il presidente del CdA di A.RIS.MÈ Marcello Scurria –. C’è invece chi, come la società Fontalba, ha donato 4.500 bottiglie da due litri di acqua minerale che provvederemo a distribuire”.