Messina, De Luca su Feltri: “sarebbe meglio tacere, ma lo perdoniamo”. Il sindaco lancia un hashtag per invitare in Sicilia il direttore di Libero

24 Aprile 2020 15:42

De Luca interviene nella diatriba Nord-Sud scatenata dal direttore Vittorio Feltri: il sindaco di Messina risponde a tono alle provocazioni

Con toni abbastanza moderati, anche Cateno De Luca ha rivolto qualche frecciatina pungente al giornalista Vittorio Feltri. Al sindaco di Messina non sono andate giù le dichiarazioni del direttore Libero rivolte contro il popolo del Sud. Nel corso di una diretta, nel corso della sua incursione nel Parlamento siciliano, De Luca si è così espresso: “lavoriamo per permette alla Sicilia di rispondere con i fatti a qualche personaggio affetto da sostanze che lo porta a denigrare i meridionali. In questa fase sarebbe stato più giusto che il direttore tacesse. Ma noi lo perdoniamo anche, anzi. Lo invito a farci visita con l’hashtag #iotiospitoamessina”.