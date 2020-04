Coronavirus Messina, De Luca grande assente: niente diretta facebook dal “gabinetto di guerra” del Coc

14 Aprile 2020 20:20

Il sindaco di Messina stasera non ha preso parte alla consueta diretta Facebook

De Luca grande assente. Questa sera il sindaco di Messina, per la prima volta da quando ha dato il via alle dirette dal gabinetto di guerra del Coc per l’aggiornamento sull’emergenza coronavirus, non ha preso parte al consueto appuntamento serale con i suoi cittadini. In diretta dal Coc c’erano gli assessore Minutoli, Musolino e Calafiore. De Luca, ha riferito l’assessore alla Protezione Civile, non ha partecipato alla diretta perché impegnato altrove: “Il sindaco si scusa, ma non è riuscito ad arrivare in tempo”.

Questo pomeriggio De Luca aveva affidato ai social il suo amaro sfogo in merito a tutte le vicende che tra Pasqua e Pasquetta, lo hanno visto coinvolto direttamente e indirettamente: dall’auto col megafono con frasi volgari, al maxi assembramento durante la consegna delle uova agli abitanti del rione Taormina, alla spinosa vicenda del corteo funebre per il fratello dell’ex boss Sparacio.

La diretta facebook di stasera, ovviamente, è stata più breve. L’assessore Musolino ha descritto i contenuti della nuova ordinanza sindacale in merito al nuovo dpcm. A Messina restano vietati il pubblico passeggio e l’attività motoria all’aperto, spiagge comprese. Ammesse invece le passeggiate terapeutiche per i soggetti affetti da disabilità. L’Amministrazione comunale ribadisce e recepisce parte delle nuove disposizioni del dpcm. Per tutte le attività commerciali vengono sempre ammesse le consegne a domicilio, purché si rispettino le norme igienico-sanitarie e purché si concludano alle 22 e non vengano effettuate la domenica e nei festivi. Confermata l’apertura dei supermercati e mercati alimentari dalle 7 alle 18. Le farmacie di turno possono stare aperte la domenica e nei festivi. A Messina potranno riaprire le ferramenta, le ottiche, le cartolerie e le librerie.

L’assessore Calafiore è tornata a discutere della Messina Family Card: ad oggi le sono state presentate oltre 7000 domande per ottenere l’assegnazione dei buoni spesa e le attività commerciali convenzionate finora sono 86.

L’assessore Minutoli ha fatto poi il riepilogo sui casi di coronavirus a Messina e in provincia. Oggi si sono registrati 3 nuovi casi, una guarigione e un decesso. L’ultima vittima è un’altra anziana della casa di cura Come d’Incanto.