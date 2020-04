Coronavirus, buone notizie a Messina: un laboratorio privato si occuperà dei tamponi sui soggetti a rischio contagio, ne esaminerà 300 al giorno

14 Aprile 2020 16:56

L’Asp di Messina stipula la convenzione con il laboratorio di Viagrande, via libera all’esame di 300 tamponi Covid-19 al giorno

L’ASP di Messina ha stipulato un apposito contratto con un Laboratorio privato di Viagrande per processare l’analisi dei tamponi rinofaringei prelevati da soggetti a rischio contagio Covid-19.

Il laboratorio privato, preselezionato dall’Assessorato Regionale della Salute tramite il D.A. 280 del 3/4/2020, riuscirà immediatamente ad analizzare circa 300 tamponi giornalieri per cinque giorni la settimana, ed affiancherà il laboratorio di biologia molecolare dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Sarà cosi possibile aumentare le potenzialità di screening sulla popolazione riducendo i tempi di attesa per i risultati.