Coronavirus in Sicilia, ecco i dati città per città: ottime notizie a Messina, per il secondo giorno consecutivo zero nuovi casi

28 Aprile 2020 18:17

Coronavirus in Sicilia, notizie sempre più confortanti: a Messina gli attuali positivi scendono a 373, anche oggi nessun nuovo caso

Anche oggi ottime notizie in Sicilia. Oggi sono stati eseguito 2358 tamponi e il 98,5% è risultato negativo. Rispetto a ieri si registrano solo 35 nuovi positivi e i guariti sono 14 in più. Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 28 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 73.008 (+2.358 rispetto a ieri), su 68.729 persone: di queste sono risultate positive 3.120 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.143 (+20), 745 sono guarite (+14) e 232 decedute (+1).

Degli attuali 2.143 positivi, 462 pazienti (-13) sono ricoverati, di cui 34 in terapia intensiva (-1), mentre 1.681 (+33) sono in isolamento domiciliare.

A Messina e in provincia oggi nessun nuovo decesso e per il secondo giorno consecutivo zero nuovi casi. Aumentano anche le guarigioni, che oggi sono tre in più rispetto a ieri. Si tratta una donna di 55 anni e di un uomo di 70, entrambi dimessi dal Policlinico di Messina e di un uomo di 63, che era ricoverato all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora complessivamente 112, 26 delle quali di pazienti che erano posti in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi sono 373, ieri erano 376.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 125 (14 ricoverati, 22 guariti, 11 deceduti);

Catania, 670 (106 ricoverati, 220 guariti, 81 deceduti);

Enna, 295 (122 ricoverati, 81 guariti, 28 deceduti);

Messina, 373 (90 ricoverati, 112 guariti, 48 deceduti); ieri erano 376 (93 ricoverati, 109 guariti, 48 deceduti);

Palermo, 352 (69 ricoverati, 90 guariti, 28 deceduti);

Ragusa, 54 (6 ricoverati, 29 guariti, 6 deceduti);

Siracusa, 111 (49 ricoverati, 86 guariti, 24 deceduti);

Trapani, 94 (6 ricoverati, 40 guariti, 5 deceduti).