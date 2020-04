Messina: domani seduta straordinaria di Consiglio comunale, in videoconferenza

23 Aprile 2020 14:43

Il Consiglio Comunale di Messina torna a riunirsi: domani seduta straordinaria in modalità telematica

Domani, venerdì 24, alle ore 17, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta straordinaria in modalità telematica su piattaforma webex meet. L’ordine del giorno prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 1) Misure di contenimento sanitario, di tutela sociale ed economica delle famiglie messinesi in risposta all’emergenza Coronavirus; 2) Provvedimenti economici di competenza comunale a sostegno della ripresa economica cittadina susseguente all’emergenza Coronavirus. “I Consiglieri comunali in questo mese e mezzo non si sono mai fermati, – ha sottolineato il Presidente facente funzioni del Civico Consesso Nino Interdonato – sono sempre stati presenti con azioni volte ad affiancare le Associazioni, i Cittadini, il Centro Operativo Comunale. Domani torniamo a riunirci in modalità telematica ad un mese e mezzo di distanza dall’ultima seduta anche per testare questo sistema che dovrà essere in grado di affiancarci, qualora fosse necessario riunire il Consiglio in seduta urgente e non di presenza in quanto col COVID 19 dovremo necessariamente convivere fino a quando non ci sarà una somministrazione massiva del vaccino”.