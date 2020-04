Messina, camion in fiamme in autostrada: autista salvo per miracolo [FOTO]

7 Aprile 2020 19:01

Camion in fiamme sulla tratta Brolo/Patti in direzione Messina: il mezzo trasportava capsule di caffè

Ieri, poco prima delle ore 20, i Vigili del fuoco dei distaccamenti permanenti di Patti e S.Agata Militello sono stati impegnati per domare le fiamme che avvolgevano interamente un camion che transitava in autostrada, al km 81 sulla tratta Brolo/Patti direzione Messina. Il mezzo, che trasportava capsule di caffè, è stato spento dagli operatori VF. Fortunatamente l’autista del camion è riuscito a salvarsi abbandonando l’abitacolo prima del propagarsi delle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche polizia e personale del Cas. Al termine dello spegnimento sono iniziate successivamente le operazioni di messa in sicurezza e salvaguardia.

