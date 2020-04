“A seguito della sua richiesta accredito domanda COVID-19…”, se ricevete un messaggio simile attenzione: è una pericolosa truffa

8 Aprile 2020 19:00

Chi clicca sul link contenuto nel messaggio scarica un malware, ovvero un’app malevola che, una volta installata sul cellulare, consente agli hacker di accedere allo smartphone

Poteva l’emergenza Coronavirus non portarsi dietro uno strascico di truffe e bufale? Ovviamente no. L’ultima in ordine di tempo riguarda un finto messaggio dell’Inps. La Polizia postale ha lanciato l’allarme in merito all’invio di sms truffa, contenente un falso messaggio dell’Inps nel quale si legge: “A seguito della sua richiesta accredito domanda COVID-19. Aggiorna i tuoi dati nel inps-ixxxxx.online”. Chi clicca sul link contenuto nel messaggio scarica un malware, ovvero un’app malevola che, una volta installata sul cellulare, consente agli hacker di accedere allo smartphone e di venire in possesso di password, dati sensibili, codici, Pin, chiavi di accesso all’home banking e altri dati personali. E’ ciò che in gergo viene definito smishing, ovvero la cosiddetta ‘pesca dei dati‘. In caso di ricezione di messaggi simili è sempre bene consultare il sito ufficiale dell’Inps (www.inps.it), senza mai cliccare sul link contenuto nel testo dell’sms.

Ecco l’avviso in merito pubblicato dall’ente: “L’INPS informa i propri utenti che si sono nuovamente verificati sospetti tentativi fraudolenti di richiesta di dati sensibili, il cosiddetto phishing. In particolare, sarebbe in atto una campagna di malware attraverso l’invio di SMS che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda COVID-19 e inducono a installare una app malevola. Questi SMS non sono inviati dall’INPS. Eventuali SMS che l’Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web, l’unico accesso ai servizi INPS è tramite il sito istituzionale”.