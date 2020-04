Melito di Porto Salvo, salta la Festa dell’ultimo sabato del mese di aprile sul Lungomare dei Mille

30 Aprile 2020 16:58

Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), salta la Festa dell’ultimo sabato del mese di aprile

La cittadina di Melito di Porto Salvo già dai primi albori della sua nascita, nella seconda metà del ‘600, è strettamente legata a doppio filo al suo Santuario e all’Effigie della Madonna di Porto Salvo che è custodita al suo interno. Il Santuario fondato il 25 aprile 1680 a ridosso della spiaggia, fa pensare che sia veramente accaduto qualcosa di soprannaturale. Nulla si sa di preciso sulle origini del quadro, ma secondo la storia popolare furono i Turchi che assalivano spesso queste zone, a sbarazzarsi di questa tela gettandola in mare e recuperata sulla spiaggia dai pescatori nel punto in cui i melitesi edificarono poi il Santuario. Per antico volere del Marchese Domenico Alberti decise che il quadro venisse portato nel suo borgo. E cosi è tradizione fin dai primi anni dalla fondazione del Santuario accompagnare ogni 25 marzo la Sacra Effigie fino a Pentedattilo e qui trova dimora per circa un mese nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per poi tornare al suo Santuario in Melito l’ultimo sabato del mese di aprile.