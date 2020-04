Materazzi e la lite con Cirillo in Inter-Siena: “ecco come andò veramente”

23 Aprile 2020 11:49

Nel corso di una videochiamata con Christian Vieri, ex compagno all’Inter, Marco Materazzi ha raccontato un retroscena sulla famosa lite con Cirillo

E’ passata alla storia come una delle più famose risse storiche della Serie A. E’ accaduto in un Inter-Siena della stagione 2003/2004, al termine della partita Bruno Cirillo denunciò alle telecamere di un pugno rifilatogli da Marco Materazzi. L’ex centrale dell’Inter, durante una videochiamata con Christian Vieri, ha raccontato di quel particolare episodio, che ha interessato l’ex bandiera della Reggina. Così ha spiegato: “al rientro dagli spogliatoi mister Zaccheroni mi guardò e mi disse ‘voglio sperare che non sia successo’. Ed io gli risposi ‘è successo, è successo’ (ride, ndr). Queste son cose che succedono, ma restano sul campo. Il calcio è bello anche per questo”. Una storia comunque ormai superata, che oggi entrambi ricordano col sorriso.