Marina La Rosa risponde a Vittorio Feltri: “la grande manodopera dal Sud aiutò l’Italia nel dopoguerra”

24 Aprile 2020 11:59

Martina La Rosa utilizza un linguaggio sopra le righe per rispondere alle accuse di Vittorio Feltri

La risposta dura e abbastanza volgare di Marina La Rosa nei confronti di Vittorio Feltri, che in diretta tv ha utilizzato parole offensive nei confronti dei meridionali. L’attrice nata a Messina non ha utilizzato mezze misure per commentare il tema sicuramente più discusso degli ultimi due giorni: “nel secondo dopoguerra c’è stato un grande flusso migratorio di meridionali verso il nord del paese. Era quello un momento delicato ma l’Italia ha avuto una forte ripresa ricordata come il miracolo economico. Si andava sempre più delineando la sostanziale differenza tra nord (che diventava più industrializzato) ed il sud (che invece si concentrava più nell’agricoltura). Il nostro paese ha potuto contare su una grande manodopera proveniente per la maggior parte dal sud del paese e non c’erano inferiori e superiori. Si stava uniti nella ricostruzione. Ed è quello che si dovrebbe fare anche adesso. Oggi tuttavia voglio esprimermi con verità (cosa che purtroppo o per fortuna mi ha sempre contraddistinto) e quindi con il mio linguaggio, quello più vero, quello che viene dalle viscere delle mie origini, sento il bisogno come fosse un’urgenza, o un vomito che non si può trattenere, di rivolgermi a te, scrittore nonché giornalista Vittorio Feltri e dirti semplicemente SUCA”.