Coronavirus, questa estate andremo al mare: il Governo al lavoro per le nuove regole in spiaggia

14 Aprile 2020 11:15

Lo assicura la sottosegretaria ai Beni Culturali Bonaccorsi: “Questa estate si andrà al mare, ci stiamo lavorando”

“Questa estate andremo al mare, stiamo lavorando per far sì che possa essere così“. Lo ha assicurato, parlando a RaiNews24, la sottosegretaria ai Beni culturali, Lorenza Bonaccorsi. “Ci stiamo lavorando – ha spiegato – dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento“. Una notizia decisamente confortante per gli operatori balneari. L’esecutivo è al lavoro anche per una “fase tre”, sulla quale- precisa Bonaccorsi-“cominciamo però a lavorare da subito”, che è quella del “riposizionamento strategico dal punto di vista del marketing e della comunicazione del nostro paese, che è sempre ai primi posti per il binomio gastronomia e cultura”.