Lutto nello sport, Villa San Giovanni piange la scomparsa di Luigi Corio: giovane padre e uomo votato al volontariato

7 Aprile 2020 14:23

La comunità di Villa San Giovanni si stringe nel ricordo di Luigi Corio: cittadino modello, uomo di sport e sempre vicino a volontariato e associazionismo

E’ un giorno di lutto per tutta la comunità di Villa San Giovanni. Si è spento in queste ore, stroncato da un infarto, Luigi Corio. Per molti riconosciuto come cittadino modello, una vita spesa nel volontariato e nell’associazionismo. La popolazione villese e tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo si stringono al dolore dei familiari. Si piange purtroppo la scomparsa di un padre affettuoso, giovane prezioso per le sue qualità umane e la sua generosità, persona sempre disponibile ad aiutare il prossimo.

“Grazie per averci fatto crescere con il sorriso e la voglia di stare insieme, con lo sport e con lo spirito di squadra, la gioia e la spensieratezza nelle piccole cose e nelle giornate trascorse insieme all’oratorio e nelle trasferte. Ti porteremo sempre nel cuore”, è uno dei tanti messaggi pubblicati sul profilo Faceook di Luigi Corio, l’ultimo saluto della sua Villa San Giovanni che ancora non può accettare la notizia sconvolgente.

