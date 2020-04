L’Unvs piemontese attivamente impegnato contro il Coronavirus

28 Aprile 2020 21:44

Veterani dello Sport piemontesi in prima linea nella lotta contro il Covid 19. Anche grazie a contatti immediati e tecnologicamente avanzati tra le varie sezioni per consigli, notizie e scambi di informazione e realizzati su iniziativa del delegato regionale Antonio Muscarà, che hanno favorito azioni, sono tanti gli interventi effettuati contro il corona virus. All’azione operata inizialmente da Cuneo presieduta da Guido Cometto, si sono sommati infatti, altri interventi. Arona guidata da Alfonso De Giorgis, si è distinta per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a persone bisognose, Asti pilotata da Giorgio Bassignana, ha raccolto fondi che sono stati devoluti all’ospedale cittadino, emulata da Novara presieduta da Tito De Rosa, che li ha consegnati al presidio di casa. Inoltre, la sezione di Bra presieduta da Paola Ballocco, con il supporto attivo del vice presidente vicario nazionale Gianfranco Vergnano, si è resa protagonista di un’altra azione di solidarietà. I soci unitamente a numerosi amici e simpatizzanti, si sono infatti adoperati nell’acquisto di supporti DPI e gel settico, atto a impedire l’ulteriore propagazione del virus. E nei giorni scorsi, grazie anche alla collaborazione dell’Assessore Comunale, nonché vice presidente UNVS braidese Massimo Borrelli, il materiale sanitario è stato consegnato al sindaco cittadino Gianni Fogliato per la consegna alle rsa. Infine, da segnalare anche l’intervento di supporto ai soci dell’Associazione più fragili mediante riscontri telefonici.