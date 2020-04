Coronavirus, sos dalle Eolie: “A Lipari lo Stato c’è, ma manca la sanità”. Lettera-appello al Presidente della Repubblica

2 Aprile 2020 15:29

Gli abitanti delle Eolie: “Rischiamo di fare la fine dei topi. Forze dell’Ordine, Croce Rossa e medici fanno la spola tra Messina e le Isole quasi ogni giorno. Chiediamo che si fermino a Lipari fino alla fine emergenza”

Sos dalle Eolie. Gli abitanti di Lipari temono un eventuale diffusione del contagio da covid sull’isola. Il timore degli abitanti è che il coronavirus possa arrivare a Lipari da Messina, tramite i medici, i volontari e le forze dell’ordine quasi ogni giorno arrivano sull’isola per prestare assistenza alla popolazione. “Oggi siamo noi a chiedere di isolarci”-si legge nella lettera-appello al Presidente Sergio Matterella, inviata per conto degli abitanti dall’amministratore della pagina social “Controcorrente Eoliana”. Ecco il testo integrale della missiva:

“A Lipari Isole Eolie siamo preoccupati e lanciamo un allarme e la preghiamo di valutare quanto da me esposto, sempre e se lo riterrà opportuno aiutarci con un suo intervento che sensibilizzi autorità e quant’altro che attenzioni la gravità dei fatti di questo territorio dimenticato da tutti. Siamo con un Ospedale dove vi è un solo posto per sala respiratoria in caso di emergenza coronavirus, senza considerare che non si può partorire. La situazione a Messina rischia di diventare Bergamo 2, senza considerare le altre province Siciliane, ciò comporta che al 99% i posti di rianimazione e emergenza Coronavirus nei vari ospedali Siciliani siano tutti occupati, in caso ci trovassimo come le regioni del nord. In caso di emergenze in quel delle Eolie e con ciò che potrebbe accadere in Sicilia per eventuali non posti letto nelle strutture sanitarie, si rischia di fare la fine dei topi. L’esposizione indiretta al coronavirus nelle nostre isole è dovuta al fatto che Ammirevolmente e lì ringraziamo, le forze dell’ordine, 118, croce rossa, medici, fanno quasi giornalmente avanti indietro dalle nostre isole, ma purtroppo gli stessi sono esposti in prima linea sul territorio non eoliano ma Messinese. Abbiamo fatto appello di fermarsi a Lipari e isole dell’arcipelago con giusta copertura, sino a rientro emergenza. Abbiamo un Ospedale che ha stanze e sale operatorie di nuove tecnologie, lo stesso non ha la copertura dei medici che necessita la giusta assistenza e da sempre, con ogni sforzo, istituzioni e cittadini chiedono il diritto alla salute. Ci rendiamo conto di esser una piccola comunità, ma da sempre siamo isolati e spesso dimenticati dalle istituzioni regionali, ma oggi siamo noi a chiedere di isolarci e tutelarci. Il social controcorrente Eoliana da giorni lotta con questo appello, ma a quanto pare rimane inascoltato. Grazie per l’attenzione al nostro Grande Presidente Mattarella“.

Valuta questo articolo