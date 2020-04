Lega: “Pescatori delle Feluche di Messina siano tutelati dal lockdown del commercio”

8 Aprile 2020 14:01

Il capogruppo all’Ars per la Lega Sicilia sostiene l’iniziativa del consigliere comunale di Messina Scavello

“La pesca al pesce spada è un indotto fondamentale per il commercio ittico messinese. In questo momento la categoria dei pescatori dello Stretto è terribilmente esposta al blocco delle attività commerciali”. A dichiararlo in una nota Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega Sicilia per Salvini Premier sostenendo l’iniziativa del consigliere comunale della Lega Giovanni Scavello a favore dei pescatori messinesi di pesce spada. “Ma è con la primavera che le cosiddette feluche – le tipiche imbarcazioni che cacciano i pesce spada – hanno la loro maggiore attività di pesca a causa dell’avvio della stagione degli accoppiamenti tra i pesci. Vogliamo dar voce alle esigenze dei pescatori messinesi, alle loro famiglie e a una antica tradizione siciliana. Per queste famiglie la caccia al pesce spada sullo Stretto è la principale fonte di reddito. Accolgo volentieri l’appello lanciato dai consiglieri comunali di Messina del gruppo Lega per Salvini Premier. In sede di finanziaria regionale, studieremo delle misure per sostenere questi pescatori in un momento così difficile per il sistema Italia.”

